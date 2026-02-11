Heineken taglierà 6mila posti di lavoro

Il colosso della birra tira la cinghia nei prossimi due anni

Heineken, colosso olandese della birra, ha annunciato che taglierà fino a 6.000 posti di lavoro in tutto il mondo nei prossimi due anni con l’obiettivo di ridurre i costi e far fronte alla riduzione del consumo di alcol soprattutto tra i giovani.

Heineken chiude l’anno con ricavi e utili in crescita ma «alla luce di condizioni di mercato sfidanti – come recita il titolo del comunicato sui conti del 2025, annuncia la decisione di tagliare 5-6 mila posti di lavoro entro due anni. Il produttore olandese di birra ha registrato un lieve calo dei volumi di vendita nell’anno (-1,2%) ma ricavi in crescita a 34,3 miliardi di euro e un utile netto di 2,66 miliardi (+4,9%) con la proposta di un dividendo di 1,9 euro per azione. L’utile operativo è di 4,38 miliardi (+4,4%). Il taglio dell’occupazione è stato motivato con la necessità di accelerare la produttività in grande scala in modo da realizzare risparmi significativi».

