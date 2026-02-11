“Don’t Be Afraid” è il nuovo singolo di Marzio Mazzoleni


Il brano di Marzio Mazzoleni nasce da una riflessione su quegli eventi che, improvvisamente, cancellano ogni punto di riferimento nella vita delle persone

“Don’t Be Afraid” è il nuovo singolo di Marzio Mazzoleni in radio da venerdì 6 febbraio. Pianista e compositore svizzero, Mazzoleni si muove oggi all’interno di un linguaggio neoclassico contemporaneo, in cui il pianoforte diventa spazio di ascolto, introspezione e racconto emotivo.

Il brano nasce da una riflessione su quegli eventi che, improvvisamente, cancellano ogni punto di riferimento nella vita delle persone. Catastrofi naturali, violenze psicologiche, stalking e mobbing sono esperienze diverse ma accomunate dal devastante effetto di togliere, frammento dopo frammento, la libertà interiore.

“Don’t Be Afraid” è dedicato a chi si trova costretto a ricominciare da zero, a chi, pur restando “in piedi,” porta nel cuore ferite invisibili. La melodia emerge dal silenzio, attraverso un linguaggio essenziale e intenso, sviluppandosi come un percorso emotivo che attraversa il dolore senza negarlo, aprendosi progressivamente alla possibilità della rinascita.

Il brano parla di un coraggio fragile ma necesario: quello che serve per guardare avanti, anche quando tutto dentro chiede di fermarsi. È un messaggio rivolto a chi soffre in silenzio, a chi fatica a pronunciare “sto male,” e a chi ha paura di chiedere aiuto. Senza retorica né clamore, questa canzone si propone come un abbraccio sonoro, un invito discreto ma chiaro: parlare non è segno di debolezza, bensì il primo passo verso la libertà.

“Don’t Be Afraid” si inserisce nel nuovo progetto musicale di Marzio Mazzoleni, orientato a una scrittura neoclassica e cinematografica, in cui il pianoforte dialoga con arrangiamenti essenziali e profondamente evocativi. Un percorso artistico maturo, che mette al centro l’ascolto, il silenzio e la connessione emotiva con il pubblico.

Il progetto nasce e si sviluppa in collaborazione con Nicolò Fragile, produttore, compositore e arrangiatore tra i più autorevoli del panorama musicale italiano. Nel corso della sua carriera, Fragile ha pubblicato innumerevoli album e collaborato con artisti del calibro di Mina, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Mario Biondi e Paola & Chiara, per le quali ha anche diretto l’orchestra al Festival di Sanremo 2023. La collaborazione tra Mazzoleni e Fragile rappresenta l’incontro tra una scrittura intima e contemporanea e una visione produttiva di grande esperienza e sensibilità artistica.

Con “Don’t Be Afraid”, Marzio Mazzoleni invita a non temere di affrontare le proprie ferite, a trovare il coraggio di ricostruirsi e di riscoprire la propria forza interiore. Un messaggio di speranza e di solidarietà per chi si sente solo, ma ha bisogno di ascolto e di una parola di conforto.