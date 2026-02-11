Il brano di Marzio Mazzoleni nasce da una riflessione su quegli eventi che, improvvisamente, cancellano ogni punto di riferimento nella vita delle persone

“Don’t Be Afraid” è il nuovo singolo di Marzio Mazzoleni in radio da venerdì 6 febbraio. Pianista e compositore svizzero, Mazzoleni si muove oggi all’interno di un linguaggio neoclassico contemporaneo, in cui il pianoforte diventa spazio di ascolto, introspezione e racconto emotivo.

Il brano nasce da una riflessione su quegli eventi che, improvvisamente, cancellano ogni punto di riferimento nella vita delle persone. Catastrofi naturali, violenze psicologiche, stalking e mobbing sono esperienze diverse ma accomunate dal devastante effetto di togliere, frammento dopo frammento, la libertà interiore.

“Don’t Be Afraid” è dedicato a chi si trova costretto a ricominciare da zero, a chi, pur restando “in piedi,” porta nel cuore ferite invisibili. La melodia emerge dal silenzio, attraverso un linguaggio essenziale e intenso, sviluppandosi come un percorso emotivo che attraversa il dolore senza negarlo, aprendosi progressivamente alla possibilità della rinascita.

Il brano parla di un coraggio fragile ma necesario: quello che serve per guardare avanti, anche quando tutto dentro chiede di fermarsi. È un messaggio rivolto a chi soffre in silenzio, a chi fatica a pronunciare “sto male,” e a chi ha paura di chiedere aiuto. Senza retorica né clamore, questa canzone si propone come un abbraccio sonoro, un invito discreto ma chiaro: parlare non è segno di debolezza, bensì il primo passo verso la libertà.

“Don’t Be Afraid” si inserisce nel nuovo progetto musicale di Marzio Mazzoleni, orientato a una scrittura neoclassica e cinematografica, in cui il pianoforte dialoga con arrangiamenti essenziali e profondamente evocativi. Un percorso artistico maturo, che mette al centro l’ascolto, il silenzio e la connessione emotiva con il pubblico.

Il progetto nasce e si sviluppa in collaborazione con Nicolò Fragile, produttore, compositore e arrangiatore tra i più autorevoli del panorama musicale italiano. Nel corso della sua carriera, Fragile ha pubblicato innumerevoli album e collaborato con artisti del calibro di Mina, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Mario Biondi e Paola & Chiara, per le quali ha anche diretto l’orchestra al Festival di Sanremo 2023. La collaborazione tra Mazzoleni e Fragile rappresenta l’incontro tra una scrittura intima e contemporanea e una visione produttiva di grande esperienza e sensibilità artistica.

Con “Don’t Be Afraid”, Marzio Mazzoleni invita a non temere di affrontare le proprie ferite, a trovare il coraggio di ricostruirsi e di riscoprire la propria forza interiore. Un messaggio di speranza e di solidarietà per chi si sente solo, ma ha bisogno di ascolto e di una parola di conforto.