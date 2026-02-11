Costantin acquisisce il 100% delle quote della veronese Dalla Bernardina F.lli S.r.l.

Carburanti, Costantin (1 miliardo di fatturato) acquisisce il 100% delle quote della veronese Dalla Bernardina F.lli S.r.l.

Costantin S.p.A. e Dalla Bernardina F.lli S.r.l. annunciano di aver sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione da parte di Costantin del 100% delle quote della società Dalla Bernardina F.lli S.r.l., storica realtà veronese attiva nella distribuzione carburanti. Il perfezionamento dell’operazione è previsto per l’estate 2026.

Il perimetro dell’operazione comprende 8 stazioni di servizio (di cui 2 attraverso la partecipazione in DBF S.r.l. e 1 attraverso la partecipazione in D2 S.r.l.) caratterizzate da performance elevate e da una collocazione strategica per la città di Verona e per le principali direttrici di traffico internazionale, restando escluse dal perimetro le attività extrarete e il deposito carburanti. Le stazioni interessate rappresentano infatti asset di grande valore lungo i flussi logistici e turistici che attraversano il territorio, in un’area chiave per la mobilità e i collegamenti europei tra Nord Italia e corridoi transfrontalieri.

Le stazioni di servizio oggetto dell’operazione sono situate nei seguenti comuni:

Sommacampagna (VR) – Via Circonvallazione Europa

San Martino Buon Albergo (VR) – Via Zeviana 60 / Via Pontara Sandri

Caselle di Sommacampagna (VR) – Via Aeroporto 20 Bussolengo (VR) – Località La Quercia, c/o Parco Natura Viva Verona (VR) – Via Bionde, c/o Migross

Verona (VR) – Via Legnago 147/B

San Giovanni Lupatoto (VR) – Strada Rodigina 112, Loc. Comotto

Nogarole Rocca (VR) – Via Mediana

“L’operazione riveste per noi un’importanza particolare nel nostro piano di sviluppo – ha dichiarato Nicola Cavatton, Amministratore Delegato di Costantin S.p.A. – in quanto l’integrazione della rete Dalla Bernardina è considerata strategica per sostenere l’espansione e la diffusione della carta carburante Costantin. Questa operazione è coerente con la nostra strategia di rafforzare ulteriormente la presenza del Gruppo lungo arterie ad alta intensità di traffico, servendo in modo sempre più capillare flotte, aziende logistiche e mobilità professionale nel Nord-Est.”

Il percorso che ha condotto alla definizione dell’accordo e delle diverse fasi dell’operazione è stato accompagnato dal contributo dei legal e financial advisors delle parti.