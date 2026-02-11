A “Realpolitik” intervista a Giuseppe Conte

Questa sera in prima serata su Retequattro
Un’intervista al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà al centro del nuovo appuntamento questa sera, con Realpolitik, condotto da Tommaso Labate in prima serata su Retequattro.
Con il commento di Sabina Guzzanti, una pagina sulle polemiche nate dalla notizia della co-conduzione della terza serata di Sanremo da parte Andrea Pucci, che ha generato il dietrofront del comico. Infine, una pagina sul caro affitti che mette sempre più in difficoltà le famiglie italiane.
Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri.