A “Elisir” stamani su Rai 3 ipoacusia e rizoartrosi

Ipoacusia, rizoartosi e l’uso corretto dei cerotti sono i temi al centro della nuova puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da MIchele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi in onda domani, mercoledì 11 febbraio alle ore 10.50 su Rai 3. La prima parte sarà dedicata all’ipoacusia, l’indebolimento dell’udito che non riguarda solo l’invecchiamento.

Cause, disgnosi e terapie saranno illustrate da Manuele Casale, primario di Otorinolaringoiatria presso il Campus Bio-Medico di Roma. A seguire, nello spazio “E’ vero che”, si parlerà di cerotti: dalla scelta tra medicazioni traspiranti o impermeabili fino a quelle specifiche per vesciche e ferite più profonde. A fare chiarezza sarà Massimo Magi, medico di medicina generale.

Chiuderà la puntata “ABC della salute”, dedicata alla rizoartrosi, una forma comune di artrosi della mano che colpisce il pollice. Prevenzione e trattamenti saranno approfonditi dal professore Carlo Perricone, reumatologo dell’Università di Perugia.