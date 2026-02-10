Olimpiadi Invernali, la coppia del Curling per il bronzo. Poi Fontana, Goggia: tutti gli italiani in gara oggi

Olimpiadi Invernali 2026, dopo il ko in semifinale, la coppia del Curling in sfida per il bronzo; poi Fontana, Goggia: tutti gli italiani in gara oggi

Delusione per l’Italia del curling doppio misto. La coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner è stata battuta 9-8 dagli Stati Uniti in semifinale. Gli azzurri oggi tornano sul ghiaccio contro la Gran Bretagna per giocarsi la medaglia di bronzo.

LA ‘BATOSTA’ NELL’END DECISIVO, OGGI LA ‘FINALINA’ CONTRO LA GRAN BRETAGLIA

Dopo l’iniziale vantaggio dell’Italia, momento thrilling al termine del quarto end, quando gli Usa hanno messo a segno 3 punti cui gli azzurri hanno risposto con un solo punto. Al sesto end Constantini-Mosaner erano sotto 5-7 ma al penultimo atto i nostri sono tornati avanti 8-7. Nell’end decisivo, però, all’ultima stone sono arrivati i due punti degli statunitensi che hanno così conquistato la finale per l’oro dove incontreranno la Svezia che ha battuto la Gran Bretagna 9-3.

Oggi gli ultimi incontri. Finale per il bronzo tra Italia e Gran Bretagna alle 14.05, l’oro in palio alle 18.05.

Per la coppia azzurra, che era campione uscente dopo Pechino 2022, la delusione nel dopo partita è tanta.

MOSANER: “C’È RAMMARICO, NON SIAMO STATI ABBASTANZA FURBI”

“Alla fine sembrava essere girata a favore nostro, invece non siamo stati abbastanza furbi in alcune occasioni dove potevamo difenderci un po’ meglio, come nell’end che abbiamo perso 3-0. C’è un po’ di rammarico”. Così Amos Mosaner in zona mista dopo la sconfitta in semifinale del torneo di curling doppio misto ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Mosaner e Stefania Constantini erano campioni uscenti dopo l’oro conquistato a Pechino 2022. “Eravamo a un passo dalla finale olimpica e ci sono rimasto un po’ male. Dobbiamo metabolizzare la sconfitta e fra qualche ora metteremo tutte le nostre forze sulla finale per il bronzo. Il tifo è stato straordinario, sia che fossimo in vantaggio che in svantaggio”.

Analizzando la sfida, cosa non ha funzionato? “Qualche dettaglio in particolare, dove potevamo difenderci un po’ meglio, dare due punti anziché tre e uno quando ne hanno fatti due”. Poi, sul futuro con Constantini anche dopo i Giochi, conclude: “Non lo so, intanto pensiamo a domani che c’è una bella medaglia da giocarci”.

CONSTANTINI: “AMAREZZA PER LA SCONFITTA, ORA BISOGNA RESETTARE”

“Sicuramente c’è amarezza dopo questa sconfitta: abbiamo concesso un po’ troppo all’avversario, bravo a prendere le occasioni che abbiamo lasciato loro. Sarà importante resettare perché non è ancora finita, domani abbiamo ancora la possibilità di portare a casa qualcosa di importante”. Così Stefania Constantini parlando in zona mista dopo la sconfitta del doppio misto azzurro di curling in semifinale contro gli Usa.

“Cosa ci è mancato? Da parte nostra il controllo del ghiaccio e della velocità. Questa mattina c’è stata molta più precisione, invece questa sera un po’ è stata persa da entrambe le squadre ma loro hanno sbagliato meno di noi e hanno portato a casa la vittoria”, ha aggiunto l’azzurra. Oggi è in programma la finale per il bronzo contro la Gran Bretagna: “Sicuramente per loro passare per primi e poi perdere la semifinale sarà stato doloroso sportivamente parlando, quindi sarà importante fare un lavoro mentale migliore del loro perché a livello di tecnica siamo tutti molto forti, a questo punto ancor più farà la differenza l’aspetto mentale”. Per Constantini, che a Cortina è padrona di casa, il calore del pubblico è stato essenziale. “Il mio sogno è sempre stato quello di partecipare a un’Olimpiade e un’Olimpiade in casa credo sia qualcosa di più unico che raro. Con questa competizione ho imparato e capito quanto è bello giocare col tifo che sicuramente ti dà quell’energia in più. Mi mancherà. E’ stato qualcosa veramente di speciale, spero che domani riusciremo a dar loro una gioia”.

Infine una battura sul futuro della coppia formata insieme con Amos Mosaner, che dopo l’oro di Pechino 2022 si era divisa per poi tornare proprio in vista di Milano Cortina 2026. “Siamo molto

concentrati sulla fine del quadriennio e su questa competizione, tra qualche giorno ne inizierà una successiva. Cii riserveremo a fine competizione di decidere come procedere”.

IL PROGRAMMA DELLE OLIMPIADI DI OGGI

Archiviata la terza giornata, oggi gli atleti azzurri in gara mirano alla conquista di molti podi. A partire dalla combinata a squadre femminile. Occhi puntati sullo short track con la squadra italiana impegnata nella staffetta mista. C’è Arianna Fontana in sfida per la dodicesima medaglia olimpica, mentre Federico Pellegrino corre per la sprint. Nel biathlon individuale parte tra i favoriti l’azzurro Tommaso Giacomel. E poi c’è il curling con Amos Mosaner e Stefania Constantini che non vogliono lasciarsi sfuggire la finale per il bronzo.

LE GARE

08.00 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 5-6 (Voetter/Oberhofer)

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino piccolo, prova 2 (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

09.08 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 5-6 (Rieder/Kainzwaldner, Nagler/Malleier)

09.15 SCI DI FONDO – Sprint femminile tc, qualificazione (Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Nicole Monsorno, Martina Di Centa)

09.55 SCI DI FONDO – Sprint maschile tc, qualificazione (Elia Barp, Davide Graz, Simone Mocellini, Federico Pellegrino)

10.30 SCI ALPINO – Combinata a squadre femminile, discesa libera (Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Nadia Delago)

10.30 SHORT TRACK – 500 metri femminile, batterie (Arianna Fontana, Chiara Betti, Arianna Sighel)

11.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 3-4 (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)

11.10 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, batterie (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser)

11.15 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, qualificazioni 1

11.45 SCI DI FONDO – Sprint femminile, quarti di finale

11.59 SHORT TRACK – Staffetta mista, quarti di finale (Italia)

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Svezia

12.15 SCI DI FONDO – Sprint maschile, quarti di finale

12.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, finale (prima manche)

12.34 SHORT TRACK – Staffetta mista, semifinali

12.45 SCI DI FONDO – Sprint femminile, semifinali

12.57 SCI DI FONDO – Sprint maschile, semifinali

12.59 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, finale (seconda manche)

13.03 SHORT TRACK – Staffetta mista, finale B

13.10 SHORT TRACK – Staffetta mista, finale A

13.13 SCI DI FONDO – Sprint femminile tc, finale

13.25 SCI DI FONDO – Sprint maschile tc, finale

13.28 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, finale (terza manche)

13.30 BIATHLON – 20 km individuale maschile (Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Elia Zeni)

13.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 3-4 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

14.00 SCI ALPINO – Combinata a squadre femminile, slalom (Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker, Giada D’Antonio)

14.05 CURLING – Doppio misto, finale per il bronzo: Italia (Amos Mosaner/Stefania Constantini) vs Gran Bretagna

14.15 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, qualificazioni 1 (Manuela Passaretta)

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Germania

17.00 SLITTINO – Singolo femminile, terza manche (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

17.30 SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre mista, trial round (Italia)

18.05 CURLING – Doppio misto: finale per l’oro (Svezia vs USA)

18.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Individuale maschile, short program (Matteo Rizzo, Daniel Grassl)

18.34 SLITTINO – Singolo femminile, quarta manche (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

18.45 SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre mista, primo turno Italia (Annika Sieff, Alex Insam, Martina Zanitzer, Giovanni Bresadola)

20.00 SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre mista, finale Italia (Annika Sieff, Alex Insam, Martina Zanitzer, Giovanni Bresadola)

20.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-USA

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Finlandia-Svizzera

OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (9.15-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-22.40).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-22.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-22.40), DAZN.

