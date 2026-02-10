Ampio spazio sarà dedicato allo scontro politico sul pacchetto sicurezza voluto dal Governo

Questa sera, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca – il programma Videonews di Bianca Berlinguer – ampio spazio sarà dedicato allo scontro politico sul pacchetto sicurezza voluto dal Governo: dopo i fatti di Torino c’è chi sostiene che le nuove norme siano necessarie, evocando gli anni di Piombo, mentre altri ritengono che questo paragone non sia appropriato.

A seguire, un approfondimento economico sul dato allarmante di famiglie italiane in povertà o a rischio impoverimento, che si attesta intorno al 20%.

E ancora, gli ultimi sviluppi nelle indagini sulla tragedia di Crans-Montana: è infatti emerso che il responsabile della sicurezza pubblica del Comune non era in possesso del brevetto di protezione antincendio, ma solo di quelli riguardanti più genericamente la sicurezza e la salute.