Nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”


Ampio spazio sarà dedicato allo scontro politico sul pacchetto sicurezza voluto dal Governo

Bianca Berlinguer

Questa sera, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca – il programma Videonews di Bianca Berlinguer – ampio spazio sarà dedicato allo scontro politico sul pacchetto sicurezza voluto dal Governo: dopo i fatti di Torino c’è chi sostiene che le nuove norme siano necessarie, evocando gli anni di Piombo, mentre altri ritengono che questo paragone non sia appropriato.

A seguire, un approfondimento economico sul dato allarmante di famiglie italiane in povertà o a rischio impoverimento, che si attesta intorno al 20%.
E ancora, gli ultimi sviluppi nelle indagini sulla tragedia di Crans-Montana: è infatti emerso che il responsabile della sicurezza pubblica del Comune non era in possesso del brevetto di protezione antincendio, ma solo di quelli riguardanti più genericamente la sicurezza e la salute.