Il film “Ferrari” con Adam Driver e Penélope Cruz oggi su Rai Movie: la trama

Il film americano “Ferrari” di Michael Mann proposto in serata martedì 10 febbraio 2026 alle 21.20. su Rai Movie: la trama
Un film americano che celebra una leggenda tutta italiana. È “Ferrari” di Michael Mann proposto in serata martedì 10 febbraio 2026 alle 21.20. su Rai Movie.
La pellicola ripercorre un anno cruciale nella vita di Enzo Ferrari tra trionfi, tragedie e passione sfrenata. Nel 1957, Ferrari, la leggenda di Maranello, interpretato da Adam Driver, affronta la crisi della sua scuderia dopo la morte del figlio Dino, intrecciando le ambizioni sportive, le tensioni coniugali con sua moglie Laura, interpretata da Penélope Cruz, l’amore per la sua storica amante, e la forte rivalità con la Maserati, principale sfidante nella corsa delle Mille Miglia.
Nel cast anche Shailene Woodley, Patrick Dempsey, Jack O’Connell, Gabriel Leone, Lino Musella.