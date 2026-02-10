Il film “Elyas” anche in lingua originale su Rai 4: la trama

Elyas, un thriller d’azione francese del 2024 diretto da Florent-Emilio Siri, stasera in onda su Rai 4: la trama
Disponibile anche in lingua originale Elyas diretto da Florent-Emilio Siri è la proposta di Rai 4 per martedì 10 febbraio 2026 alle 21:20.
Elyas, ex soldato segnato dai traumi, vive isolato finché non accetta di proteggere la tredicenne Nour e sua madre Amina. Il loro legame, inizialmente difficile, si rafforza durante una fuga disperata da un commando armato. L’ex militare dovrà affrontare i propri demoni e usare ogni mezzo per salvare la ragazza.