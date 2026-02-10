Festival di Sanremo 2026, Tiziano Ferro super-ospite della prima puntata. Con un video pubblicato su Instagram, Carlo Conti ha annunciato la presenza del cantautore di Latina

A due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2026 e nel caos delle polemiche per il dietrofront di Andrea Pucci, Carlo Conti torna sui social per annunciare un nuovo super-ospite. Il conduttore e direttore artistico, sul suo profilo Instagram, rivela che Tiziano Ferro sarà al teatro Ariston durante la prima serata. “Sono molto contento che abbia accettato il mio invito”, ha dichiarato Conti dando l’appuntamento al 24 febbraio. L’artista di Latina torna a 6 anni dalla sua partecipazione come ospite fisso nell’edizione 2020 del festival.

Ferro è reduce dalla pubblicazione del suo ultimo album “Sono un grande” e si prepara a un tour negli stadi che lo vedrà partire dallo Stadio Teghil di Lignano il prossimo 30 maggio per percorrere tutta l’Italia e chiudere il 12 luglio allo stadio San Filippo di Messina.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)