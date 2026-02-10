Coppa Italia: in esclusiva su Italia1 gli ultimi due quarti di finale

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia

Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Martedì 10 e mercoledì 11 febbraio torna la competizione nazionale con gli ultimi due quarti di finale, Napoli-Como e Bologna-Lazio: i due match saranno visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1, alle ore 21, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.

Gli studi live di tutte le sfide di Coppa Italia, con la conduzione di Monica Bertini, saranno visibili su Italia 1 in live streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Il programma dei quarti:

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO:

Napoli-Como, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Massimo Mauro, Cristian Panucci, Federica Zille ed Emidio Morganti

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO:

Bologna-Lazio, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero. A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Emiliano Viviano, Giampaolo Pazzini, Sandro Sabatini ed Emidio Morganti