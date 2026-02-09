Nuovo show su Canale 5 con Paolo Bonolis

Questa sera, in prima serata su Canale 5, arriva “Taratata”, il grande show che mette al centro la musica, condotto da Paolo Bonolis

Due serate evento pensate per celebrare il valore autentico delle performance dal vivo e l’emozione dell’incontro tra grandi artisti.

Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo si alterneranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali.

Taratata si propone come uno spazio unico in cui gli artisti si racconteranno attraverso le loro canzoni, i testi, le sonorità e le melodie che hanno segnato intere generazioni, regalando al pubblico anche numerose sorprese. Un’esperienza immersiva capace di coinvolgere il pubblico presente e quello da casa, trasformando ogni serata in una vera e propria Festa della Musica.

“Taratata”, format di Banijay, è prodotto da FriendsTv in collaborazione con Double Trouble Club.