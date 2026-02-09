Nuova settimana per “È sempre mezzogiorno!” su Rai 1: gli ospiti

Nuova settimana per “È sempre mezzogiorno!” con Antonella Clerici. Tra gli ospiti Csaba dalla Zorza, Valeria Graci, Suor Myriam e Suor Eleonora

Cavoli, carciofi e finocchi, cime di rapa, radicchio e topinambur: è il ritmo della stagionalità a scandire le ricette della nuova settimana di “È sempre mezzogiorno!”, il programma condotto da Antonella Clerici e in onda da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio alle 11.55 su Rai 1.

In particolare, lunedì 9 febbraio sull’altalena rosa si siederà l’attrice e comica Valeria Graci per un’intervista. Martedì 10 febbraio è prevista, invece, un’incursione di Suor Myriam e Suor Eleonora: le monache benedettine, conosciute dal pubblico televisivo per le loro abilità culinarie accenderanno forno e fornelli dello studio di Rai 1 e dialogheranno con Antonella Clerici. Venerdì 13 febbraio, infine, sarà ospite la regina del bon ton Csaba dalla Zorza, per una chiacchierata all’insegna dell’eleganza e delle buone maniere.

Non mancheranno gli altri componenti del cast: Alfio Bottaro con nuove gag e travestimenti, Fulvio Marino con nuove ricette di panificazione, l’enogastronomo Andrea Amadei con i consigli sugli abbinamenti tra cibo e vino e i produttori di eccellenze italiane da far conoscere, in collegamento con lo studio. Daniele Persegani con le sue ricette sorprendenti. Angela Frenda con le storie di personaggi legati alla cucina, Federico Quaranta sempre alla scoperta degli angoli più belli della Penisola da visitare. Venerdì, attesa Carlotta Mantovan con le novità “sfiziose” del mondo del food.

Il programma è realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by me negli studi Rai di Milano Mecenate.