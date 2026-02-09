Incidente Vonn: il Cio: “Non possiamo dire agli atleti se partecipare o no”

Dal Comitato Olimpico Internazionale è arrivata la solidarietà alla sciatrice statunitense, che ieri si è infortunata in modo grave nel corso della discesa

Lindsey Vonn “è stata in grado di allenarsi per la discesa e poi ha preso, insieme al suo eccellente team, la decisione di competere” ieri a Cortina. “Da questo punto di vista, non penso che come Cio possiamo dire cosa un atleta può o non può fare: ogni atleta deve avere la possibilità di partecipare. Purtroppo in questo caso è capitato un infortunio“. Lo ha detto Pierre Ducrey, direttore Sport del Cio, nel consueto punto stampa quotidiano di Milano Cortina 2026.

Dal Comitato Olimpico Internazionale è arrivata anche la solidarietà alla sciatrice statunitense, che ieri si è infortunata in modo grave nel corso della discesa. Anche la presidente Kirsty Coventry le ha rivolto un messaggio: “Cara Lindsey, sei nei nostri pensieri. Sei una incredibile fonte di ispirazione e sarai sempre una campionessa olimpica”. Il Cio ha anche lodato la tempestività dei soccorsi alla statunitense: “Siamo stati molto contenti di come è stata gestita la situazione”, ha detto Ducrey. Su questo punto è intervenuto pure Andrea Francisi, Chief Games Operations Officer di Milano Cortina 2026. “Come Comitato organizzatore ci uniamo anche noi all’abbraccio a Vonn per il momento che sta vivendo. Ieri abbiamo rispettato assolutamente il protocollo in queste situazioni: abbiamo per ogni disciplina un piano previsto per la salute degli atleti, che è ovviamente centrale”, ha spiegato.

