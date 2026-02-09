Il film “Moulin Rouge!” con Nicole Kidman e Ewan McGregor su Rai 5: la trama

Il musical pluripremiato di Baz Luhrmann “Moulin rouge!” proposto lunedì 9 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai5: la trama

Parigi, 1899. Satine, la star del Moulin Rouge, è una cortigiana desiderata da tutti, ma il suo cuore batte per il giovane scrittore Christian. L’amore tra i due si scontra con gli interessi di un ricco conte, che vuole Satine per sé. Mentre il sogno d’amore cresce, la tubercolosi minaccia la vita della donna.

E’ la trama del musical pluripremiato di Baz Luhrmann “Moulin rouge!”, che Rai Cultura propone lunedì 9 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai5. Il film, con Nicole Kidman e Ewan McGregor nel ruolo di protagonoisti, è ispirato all’omonima pellicola di John Huston del 1952 e ha ricevuto numerosi premi: candidato a 8 Premi Oscar tra cui Miglior Film, ha vinto 2 statuette per la Migliore scenografia (Catherine Martin e Brigitte Broch) e Migliori costumi (Catherine Martin e Angus Strathie).

Il film, inoltre, ha vinto 3 Golden Globe (Miglior film commedia o musicale/Miglior attrice in un film commedia o musicale a Nicole Kidman/Miglior colonna sonora) e 2 Premi BAFTA (Miglior attore non protagonista a Jim Broadbent/Miglior sonoro). In concorso al Festival di Cannes 2001.