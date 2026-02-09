Il film “La finestra sul cortile” in seconda serata su Rai 5: la trama

Su Rai 5 torna Alfred Hitchcock: lunedì 9 febbraio alle 23.10 su Rai Movie ecco “La finestra sul cortile”, tratto dall’omonimo romanzo del maestro del noir Cornell Woolrich
James Stewart e Grace Kelly in uno dei gialli più amati: lunedì 9 febbraio 2026 alle 23:00 su Rai 5 in seconda serata in onda “La finestra sul cortile”.
Il fotografo L.B. Jefferies, immobilizzato su una sedia a rotelle con una gamba ingessata a seguito di un incidente, passa il tempo spiando col teleobiettivo i suoi vicini di casa, finché si convince che il suo dirimpettaio abbia ucciso la moglie malata. Disponibile anche in lingua originale.