Garlasco e Crans Montana a “Lo Stato delle Cose” stasera su Rai 3

Lunedì 9 febbraio alle 21.20 su Rai 3 tornano l’attualità e l’approfondimento con “Lo Stato delle Cose”, il programma di Massimo Giletti. Sul delitto di Garlasco: protagonista lo storico avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, che promette clamorose rivelazioni su presunti sicari e mandanti che sarebbero dietro l’omicidio di Chiara Poggi. In studio anche l’Avv. Antonio De Rensis, legale di Stasi, Umberto Brindani, direttore di “Gente” e Luciano Garofano, ex comandante dei Ris. Michele Santoro come di consueto commenta i fatti della politica nazionale ed internazionale.

Sulla strage di Crans Montana resta alta la tensione tra Italia e Svizzera. In attesa degli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti, previsti per la prossima settimana, la lettera che hanno inviato ai loro dipendenti fa infuriare le famiglie delle vittime. Se ne parla con l’ex senatore svizzero Filippo Lombardi, il parlamentare Toni Ricciardi, il direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno, e i genitori di Trystan, una delle vittime del rogo di Capodanno.

Le cause dell’omicidio di Diabolik, al secolo Fabrizio Piscitelli, capo Ultras della Lazio e boss della mala romana, si illuminerebbero di una nuova verità grazie a un documento esclusivo. In studio, il giornalista Nello Trocchia.