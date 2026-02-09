Finte auto civetta, banditi con kalashnikov ed esplosione: assaltato portavalori

Terrore sulla statale Brindisi-Lecce: gli automobilisti si sono ritrovati in mezzo a una sparatoria e a furgoni fatti saltare in aria. Due persone fermate

Delle auto con sirena accesa e due furgoni si piazzano in mezzo la corsia e bloccano il traffico. Dai mezzi escono uomini con il volto coperto e il kalashnikov, alcuni indossano una tuta bianca da lavoro. Inizia una sparatoria che culmina con una fortissima esplosione; due furgoncini prendono fuoco. Grande paura per gli automobilisti che questa mattina, lunedì 9 febbraio, poco dopo le 8, si sono trovati in mezzo a un conflitto armato lungo la statale Lecce- Brindisi, all’altezza di Tuturano, nella corsia diretta a Lecce. Si è trattato di una rapina o tentata rapina- al momento non si sa se il colpo è andato a segno- a due furgoni portavalori dell’istituto di vigilanza Battistolli.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)