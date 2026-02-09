Ferrari presenta Luce, la prima elettrica del Cavallino. Interni minimal in “stile Apple”

Oltre mille cavalli e autonomia da 530 chilometri: produzione a Maranello dal 2026

La prima Ferrari completamente elettrica si chiama Luce e segna un passaggio storico per la casa di Maranello. Non solo un nuovo modello, ma un cambio di paradigma per il marchio del Cavallino, che per la prima volta porta su strada una vettura a zero emissioni progettata per unire prestazioni, design e nuove abitudini di mobilità. “Luce combina l’eredità racing di Ferrari con lo spirito senza tempo delle sue sportive e con i nuovi stili di vita contemporanei”, spiegano dall’azienda.

Per lo sviluppo dell’abitacolo Ferrari ha lavorato insieme a LoveFrom, lo studio fondato da Jonathan Ive, storico designer Apple. Il progetto è stato realizzato con il Centro Stile guidato da Flavio Manzoni.

Il risultato è un ambiente essenziale, con linee pulite e comandi ridotti al minimo per evitare distrazioni. Al centro della plancia trova posto un display orientabile verso guidatore o passeggero, mentre l’impostazione generale richiama un’estetica minimalista e razionale. Secondo Ferrari, hardware e software sono stati progettati insieme per garantire un’interazione più intuitiva tra pilota e vettura.

MATERIALI RICICLATI E SOLUZIONI TECNICHE AVANZATE

La scelta dei materiali punta su resistenza e sostenibilità. L’abitacolo utilizza alluminio riciclato al 100%, lavorato e anodizzato per aumentare durezza e durata nel tempo. Il vetro è invece antigraffio e ad alta visibilità, frutto di un processo di levigatura di precisione.

OLTRE MILLE CAVALLI E SCATTO DA SUPERCAR

Sotto la carrozzeria lavorano quattro motori elettrici, due per asse, alimentati da una batteria da 122 kWh integrata nel telaio. La potenza complessiva supera i 1.000 cavalli, mentre l’autonomia dichiarata è di circa 530 chilometri.

Le prestazioni restano in linea con la tradizione del marchio: accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 2,5 secondi e velocità massima di 310 chilometri orari. La ricarica potrà arrivare fino a 350 kW in corrente continua. Sul volante, l’e-Manettino consentirà di selezionare tre modalità di guida: Range, Tour e Performance.

PRODUZIONE A MARANELLO, CONSEGNE DAL 2026

Luce sarà una vettura a quattro porte prodotta nello stabilimento e-building di Maranello, inaugurato nel 2024. Le consegne sono previste dalla fine del 2026. Il pacco batterie sarà modulare e aggiornabile nel tempo, mentre le celle arriveranno dal fornitore coreano SK On.

Il prezzo non è stato ancora comunicato, ma secondo le prime indicazioni potrebbe superare quello della Purosangue, che parte da circa 400mila euro.

