Dopo il successo del tour nei palazzetti con oltre 70.000 biglietti venduti, COEZ annuncia cinque nuovi appuntamenti del tour 2026

Dopo il successo del tour nei palazzetti con oltre 70.000 biglietti venduti, COEZ annuncia cinque nuovi appuntamenti del tour COEZ LIVE 2026 – FROM THE ROOFTOP – e il sold out delle date di Gardone Riviera e Macerata. Le nuove date, che si aggiungono a quelle precedentemente annunciate, prodotte da Vivo Concerti, sono previste mercoledì 22 luglio a Pisa (Piazza dei Cavalieri), sabato 1 agosto a Gardone Riviera (BS) (Anfiteatro del Vittoriale), martedì 4 agosto 2026 ad Assisi (Rocca Maggiore), mercoledì 2 settembre a Macerata (Sferisterio) e sabato 5 settembre a Verona (Teatro Romano).

I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da giovedì 5 febbraio 2026 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 10 febbraio 2026 alle ore 11:00.

Anche per queste nuove date – in occasione dell’apertura delle vendite – COEZ farà un regalo speciale a chi acquisterà il biglietto del tour. Nelle mail di conferma sarà infatti incluso un link esclusivo per ascoltare il demo di CIELO DI SABBIA, brano tratto da “Fenomeno Mixtape” del 2011, brano culto tra i fan, riarrangiato per l’occasione in chiave Rooftop. Un gesto pensato per condividere fin da subito con il pubblico una nuova pagina, anticipando il percorso musicale che prenderà forma dal vivo nell’estate del 2026.

From the Rooftop nasce nel 2015, un progetto per far rivivere in modo più intimo brani dell’artista e cover legate al suo percorso personale e professionale. Diventa poi un album a cui farà seguito un secondo capitolo nel 2022. Ora il progetto arriva alla sua terza “stagione”, assumendo una nuova veste e approdando live in location dall’atmosfera unica come i teatri di pietra che diventano specchio delle canzoni, costruite in modo essenziale e diretto, un’unione in grado di creare una dimensione familiare e profonda con il pubblico.

Coez è reduce dal successo di 1998, l’ultimo album, uscito lo scorso giugno, che attinge dalle sonorità e dall’immaginario degli anni ’90, ispirandosi all’estetica di quel periodo. Un album che ha segnato un ritorno alle origini e allo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia. 1998, il settimo album in studio dell’artista, contiene i singoli Mal di te, Ti manca l’aria, Qualcosa di grande e Mr. Nobody.

CALENDARIO – COEZ LIVE 2026 – FROM THE ROOFTOP

Mercoledì 8 luglio 2026 | Firenze, Anfiteatro delle Cascine

Giovedì 9 luglio 2026 | Firenze, Anfiteatro delle Cascine SOLD OUT

Sabato 11 luglio 2026 | Pompei (NA), Anfiteatro degli Scavi

Giovedì 16 luglio 2026 | Cernobbio (CO), Lake Sound Park

Mercoledì 22 luglio 2026 | Pisa, Piazza dei Cavalieri NUOVA DATA

Sabato 25 luglio 2026 | Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale SOLD OUT

Domenica 26 luglio 2026 | Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale SOLD OUT

Giovedì 30 luglio 2026 | Trani (BAT), Piazza Monastero Colonna

Sabato 1 agosto 2026 | Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale NUOVA DATA

Martedì 4 agosto 2026 | Assisi, Rocca Maggiore NUOVA DATA

Venerdì 28 agosto 2026 | Mantova, Palazzo Te

Mercoledì 2 settembre 2026 | Macerata, Sferisterio NUOVA DATA

Giovedì 3 settembre 2026 | Macerata, Sferisterio SOLD OUT

Sabato 5 settembre 2026 | Verona, Teatro Romano NUOVA DATA

Giovedì 10 settembre 2026 | Taormina (ME), Teatro Antico

Sabato 12 settembre 2026 | Palermo, Teatro di Verdura

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.