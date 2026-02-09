Addio a Patrizia De Blanck, la contessa della televisione italiana

Aveva 85 anni. Nei suoi ultimi anni aveva scelto di affrontare con riservatezza una lunga malattia

È morta a 85 anni Patrizia De Blanck, figura celebre del mondo dello spettacolo, dell’alta società e della televisione italiana, spesso definita la “contessa del popolo” per il modo in cui coniugava aristocrazia, ironia e schiettezza. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla figlia Giada con un toccante post su Instagram.

“Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck. Mia madre – scrive la figlia – è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l’ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore.

Con tanta difficoltà scrivo questo messaggio, non ho la forza neanche di parlare. Chi mi conosce sa che per me la mia mamma era tutto. Avevamo un rapporto stupendo: era la mia migliore amica, il mio punto di riferimento, la mia vita. Ho dedicato la mia vita a lei con amore, cura, determinazione e dedizione, e tante volte siamo riuscite a vincere insieme e spesso sono riuscita a salvarla… Questa volta, nonostante abbia fatto l’impossibile e lottato con tutte le mie forze, non è bastato. speravo come altre volte che avremmo da guerriere quali siamo sempre state vinto anche questa battaglia con la forza dell’amore. Ho affrontato un percorso durissimo e doloroso senza crollare, per me e per lei, cercando di infonderle forza e amore fino all’ultimo. Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti. Sono profondamente segnata da questo percorso difficile e doloroso e dilaniata da una sofferenza che non si può spiegare: con lei se n’è andata una parte di me. Vivrò per due, questa è la promessa. Vivrò per lei, che vive dentro di me e nel mio cuore per sempre. Neanche la morte potrà dividerci”.

È stata protagonista di numerosi programmi televisivi, dai salotti pomeridiani ai reality show come L’isola dei famosi nel 2008 e il Grande Fratello Vip nel 2020, diventando un volto immediatamente riconoscibile per il pubblico italiano. La sua ironia spontanea, le uscite pungenti e la capacità di raccontarsi senza filtri l’hanno resa amata dalle generazioni più vaste di spettatori. Nei suoi ultimi anni aveva scelto di affrontare con riservatezza una lunga malattia, combattuta lontano dalle telecamere, conservando sempre dignità e riserbo.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)

