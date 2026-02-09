A “Elisir” stamani su Rai 3 il mal di stomaco

Il mal di stomaco è uno dei disturbi più comuni e sottovalutati dagli italiani, capace di influenzare profondamente la qualità della vita quotidiana: se ne parla a Elisir

Il mal di stomaco è uno dei disturbi più comuni e sottovalutati dagli italiani, capace di influenzare profondamente la qualità della vita quotidiana e il benessere psicofisico. Sarà questo il tema al centro della puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 9 febbraio alle 10.50 su Rai 3.

Quando occorre andare dallo specialista per degli esami di approfondimento? Quali sono le terapie più efficaci? Risponderà alle domande in studio Cristiano Spada, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Endoscopia Digestiva presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

A seguire, nella rubrica “È vero che?” si parlerà del fuoco di Sant’Antonio, scientificamente conosciuto come Herpes Zoster. Si tratta di una patologia caratterizzata da dolore intenso, bruciore ed eruzioni cutanee. Cosa può scatenare il risveglio di questo virus che può rimanere silente per decenni? Farà chiarezza sul tema Nicola Petrosillo, infettivologo presso il Campus Bio-Medico di Roma.

Lo spazio finale dell’“ABC della salute” sarà dedicato all’immunoterapia, una terapia d’avanguardia che ha già cambiato radicalmente la prognosi di numerose malattie oncologiche e autoimmuni. A illustrarne le caratteristiche sarà Alain Jonathan Gelibter, direttore del reparto di Oncologia presso l’Ospedale Umberto I di Roma.