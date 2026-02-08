Sabotaggi alle linee ferroviarie, treni nel caos: Lega rievoca gli anni ’70

Treni nel caos a Bologna, Fs conferma i sabotaggi. La Lega: “Come gli anni ’70”. Mit: “Episodi inquietanti, Salvini segue con attenzione”

Circolazione in progressiva ripresa sulle linee ferroviarie nel Nord Italia dopo i sabotaggi che ieri hanno causato disagi e gravi ritardi ai treni in transito dal nodo di Bologna. È Fs a ricostruire quanto avvenuto. I primi problemi si sono registrati sulla linea Ancona-Rimini, in prossimità di Pesaro, dove è stato segnalato un incendio doloso che ha interessato una cabina dedicata alla movimentazione di uno scambio. Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei rilievi effettuati dalle autorità competenti, i tecnici di Rete ferroviaria italiana sono intervenuti immediatamente, riuscendo a ripristinare uno dei due binari e a consentire la ripresa parziale della circolazione. Sono tuttora in corso le attività tecniche per il completo ripristino dell’infrastruttura danneggiata.

Un secondo episodio, prosegue Fs, si è verificato a Bologna, dove la sala operativa di Rfi ha rilevato un’anomalia sulla bretella ferroviaria di collegamento tra la linea Bologna-Venezia e la stazione Alta velocità di Bologna. I tecnici di Rfi, giunti tempestivamente sul posto, hanno accertato il danneggiamento “doloso” di alcuni cavi essenziali per i sistemi di circolazione e hanno immediatamente informato la Polfer. Conclusi i rilievi, intorno alle 11, il personale tecnico di Rfi si è messo al lavoro per riparare l’infrastruttura, consentendo la riattivazione della circolazione alle 12.30. Durante l’interruzione, i treni hanno registrato ritardi e cancellazioni, poiché a Bologna era possibile fermarsi solo nella stazione di superficie.

“Proprio all’avvio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, si sospettano gravissimi atti di sabotaggio”, dice il deputato della Lega Luca Toccalini accreditando la “matrice anarchica-antagonista con l’intento di colpire infrastrutture strategiche e creare caos”. Per il leghista “è gravissimo che vengano messi in atto episodi che ricordano molto il terrorismo degli anni ‘70. Hanno ridicolizzato Nordio e quanti hanno parlato di terrorismo sui fatti di Torino ed evocato le Br, ma non si può e non si deve minimizzare”.

MIT: “A BOLOGNA E PESARO EPISODI INQUIETANTI, SALVINI SEGUE CON ATTENZIONE”

“I gravi episodi di sabotaggio avvenuti questa mattina nei pressi della stazione di Bologna e a Pesaro che hanno causato pesanti disagi a migliaia di viaggiatori sono preoccupanti e ricalcano gli atti di terrorismo verificatisi in Francia a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini segue con attenzione l’evolversi della situazione su cui stanno lavorando le Forze dell’ordine. Queste azioni di inaudita gravità non sporcano in alcun modo l’immagine dell’Italia nel mondo, che proprio i Giochi renderanno ancora più convincente e positiva. Le Olimpiadi Milano Cortina 2026, fortemente volute da Salvini, rappresentano un obiettivo raggiunto di straordinaria importanza”. Così una nota del Mit.

SALVINI: LE PROVANO TUTTE PER DANNEGGIARE ITALIA, AVANTI SENZA PAURA

“Gravissimo. Tra scioperi selvaggi, blocchi dei binari e delle stazioni, boicottaggi e veri e propri atti di terrorismo, le provano tutte per danneggiare l’Italia. Eppure sono anni in cui sulla rete ferroviaria registriamo il massimo storico di cantieri, investimenti, treni circolanti e passeggeri trasportati. L’Italia fatta dalle persone di buona volontà corre, come dimostrano queste straordinarie Olimpiadi fortemente volute dalla Lega, perché è piu forte dell’odio e della violenza di pochi criminali. E nessuno più li giustifichi o li chiami ‘bravi ragazzi’… Avanti, senza paura”. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro Matteo Salvini.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)