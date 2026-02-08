Il via da Macerata Campania per la festa di Sant’Antonio Abate: il programma “Linea Verde” su Rai 1 oggi è nella provincia di Caserta

La celebrazione popolare di Sant’Antonio Abate, la cui figura è celebrata a Macerata Campania con una festa molto sentita e carica di significati simbolici, è l’occasione per il viaggio, nella provincia di Caserta, proposto da “Linea Verde”, in onda domenica 8 febbraio alle 12.20 su Rai 1. Il centro storico di Macerata Campania si animerà per i festeggiamenti del santo eremita, chiamato “Sant’Antuono” dagli abitanti locali.

Giovani, adulti, anziani e bambini uniranno le proprie forze per la preparazione di quest’evento, soprattutto nella creazione dei Carri di Sant’Antuono che sfileranno nei giorni di festa per le strade del paese e sopra i quali si esibiranno particolari orchestre dette “Battuglie di Pastellessa”, ognuna composta da una cinquantina di persone che suoneranno, percuotendo antichi strumenti agricoli come botti, tini e falci.

Peppone entrerà nel clima della festa, partecipando ai riti sacri e laici e assaporando la tradizionale “Paste e Lesse”, primo piatto a base di castagne che dà il nome ai gruppi folcloristici. Visiterà poi un’azienda a conduzione familiare che pratica l’agricoltura biologica, in una terra, la piana casertana, che ancora spera di ritrovare la propria credibilità dopo gli scempi del passato.

Fabio, invece, nell’entroterra di Caserta, incontrerà una giovane coppia di chimici che hanno fondato una distilleria e visiterà una sontuosa villa settecentesca. Andrà poi in un caseificio vaccino e attraversando il caratteristico borgo di Villa Santa Croce, proverà a cimentarsi con la disciplina ippica del Reining, praticata principalmente negli Stati Uniti.

Margherita percorrerà l’itinerario dei Monti Tifatini che da Sant’Agata dei Goti arriva a Sant’Angelo in Formis, nel cuore della provincia casertana.

Tutti insieme si ritroveranno, infine, nella campagna incontaminata di Castel di Sasso, dove ad accogliergli ci sarà Manuel Lombardi, un vecchio amico di “Linea Verde”, originario del luogo e cultore di prodotti enogastronomici tipici della zona.