L’emigrazione italiana negli USA a “Misteri d’archivio” su Rai Storia

A Ellis Island, nella baia di New York, nel 1903 arrivarono più di 600 mila migranti, facendo registrare un picco di immigrazione negli Stati Uniti. Lo racconta “Misteri d’archivio”, in onda domenica 8 febbraio alle 21.10 su Rai Storia.

Lo speciale ripercorre il viaggio dei migranti e la realtà che li attendeva una volta sbarcati e analizza il flusso dell’immigrazione americana fino all’11 novembre 1918, anno della fine della Prima Guerra Mondiale, che farà registrare un arresto del fenomeno.