“Il gigante” con James Dean stasera su Rai Movie: la trama del film

Il film interpretato da James Dean, “Il gigante”, premio Oscar alla regia per George Stevens, con Elizabeth Taylor e Rock Hudson, stasera su Rai Movie: la trama

Nel Texas degli anni ‘20 il barone Bick Benedict sposa la bellissima Leslie e la relega al ruolo di moglie. Il bracciante Jett Rink, da sempre rivale del marito, si innamora di lei ed eredita un piccolo terreno. Quel piccolo pezzo di terra rivela giacimenti di petrolio che conferiranno al giovane ricchezza e prestigio. La rivalità tra il possidente Benedict e il petroliere Rink durerà più di trent’anni.

Dal romanzo omonimo di Edna Ferber, George Stevens dirige una saga familiare senza tempo che racconta l’avidità di successo, la discriminazione razziale, la famiglia arcaica che si modernizza e l’innocenza americana ormai corrotta dal petrolio.

“Il Gigante”, in onda domenica 8 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Movie, è conosciuto principalmente per essere stato il terzo e ultimo film in cui compare James Dean, la cui improvvisa morte avvenne proprio sul finire delle riprese nel settembre 1955. Indimenticabile la scena della scoperta del petrolio in cui Dean, sempre bello e dannato, esibisce trionfante la propria faccia unta e nera. La celebre colonna sonora è di Dimitri Tiomkin.