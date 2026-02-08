Il film “L’ufficiale e la spia” stasera su Rai 5: la trama

Il film “L’ufficiale e la spia” di Roman Polanski, in onda domenica 8 febbraio 2026 alle 21.15 su Rai 5: ecco la trama

Gennaio del 1895, pochi mesi prima che i fratelli Lumière diano vita a quello che convenzionalmente chiamiamo Cinema, nel cortile dell’École Militaire di Parigi, Georges Picquart, un ufficiale dell’esercito francese, presenzia alla pubblica condanna e all’umiliante degradazione inflitta ad Alfred Dreyfus, un capitano ebreo, accusato di essere stato un informatore dei nemici tedeschi. Al disonore segue l’esilio e la sentenza condanna il traditore ad essere confinato sull’isola del Diavolo, nella Guyana francese. Un atollo sperduto dove Dreyfus lenisce angoscia e solitudine scrivendo delle lettere accorate alla moglie lontana.

E’ la trama del film “L’ufficiale e la spia” in onda domenica 8 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 5.