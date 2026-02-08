In vista degli 800 anni dalla sua morte, “A Sua Immagine” oggi su Rai 1 racconta San Francesco d’Assisi

Prosegue il ciclo di puntate dedicato a San Francesco d’Assisi in vista degli 800 anni dalla sua morte. “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 8 febbraio alle 10.15 su Rai 1, affronta il tema del rapporto tra San Francesco e le donne che sono state accanto a lui, un aspetto centrale ma spesso meno raccontato della sua esperienza umana e spirituale.

Quale ruolo ebbero le donne nella sua vita e nel suo cammino di fede? In che modo Francesco seppe riconoscerne la dignità, la libertà e la forza spirituale? E come questa relazione contribuì alla nascita di nuove forme di vita evangelica, a partire dall’esperienza di Chiara d’Assisi? Ma non solo santa Chiara, nel corso della trasmissione si parlerà anche di Jacopa de Settesoli e di sant’Agnese.

A guidare la riflessione sarà Lorena Bianchetti, affiancata da padre Giuseppe Buffon, francescano e storico, dalla scrittrice Lucia Tancredi, attenta al dialogo tra spiritualità e femminile, e dalla conduttrice tv Paola Saluzzi.

Nel nuovo spazio “Chiesa in viaggio”, Paolo Balduzzi proporrà l’agenda del Papa e della Chiesa Italiana mentre Luca Ciciriello porterà gli spettatori a Catania per la festa di Sant’Agata.

A seguire, alle 10.55, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1 trasmessa questa domenica dalla Cattedrale di Rimini.

A mezzogiorno, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.