A Milano il corteo contro le Olimpiadi: tensioni tra un gruppo di manifestanti e la polizia

Scontri e proteste in centro a Milano, dove circa 5mila persone si sono radunate per aderire alla manifestazione contro i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 e la presenza dell’agenzia ICE. Il corteo, inizialmente pacifico, è partito da piazzale Medaglie d’Oro per poi attraversare diversi quartieri della città. Giunti a Corvetto, però, alcuni manifestanti incappucciati e dotati di caschi, si sono staccati con l’intento di raggiungere la tangenziale est. La tensione è salita intorno alle 18, quando dal gruppo sono iniziati lanci di fumogeni e petardi contro le forze dell’ordine che hanno risposto con l’utilizzo degli idranti e gas lacrimogeni. Ristabilito l’ordine, cinque persone sono state fermate e portate in Questura per accertamenti. L’iniziativa, organizzata dal ‘Comitato Insostenibili Olimpiadi’ e alcune sigle di sindacati di base, movimenti sociali e studenti è nata per protestare contro l’organizzazione dei Giochi e il loro impatto ambientale.

COISP: TOLLERANZA ZERO PER GRUPPI EVERSIVI

“Bombe carta, fumogeni, fuochi pirotecnici usati come proiettili contro la Polizia e, ancora una volta, il tentativo di incendiare i mezzi di servizio: a Milano si è ripetuto un copione che nulla ha a che vedere con il diritto di manifestare e che assume connotati apertamente eversivi. Un gruppo di circa un centinaio di persone si è staccato dal corteo dirigendosi verso la tangenziale, aggredendo i poliziotti impegnati nei servizi di ordine pubblico. Al momento tanti nostri colleghi stanno ricorrendo alle cure mediche per le lesioni riportate a seguito del lancio di pietre e di ogni oggetto trovato per strada. Questi delinquenti travestiti da manifestanti utilizzano in maniera strumentale ogni occasione per mettere in scena quella che ormai è una vera e propria guerriglia urbana. Non si tratta di protesta, ma di violenza organizzata” dichiara Domenico Pianese, segretario del sindacato di polizia Coisp. “Sei i soggetti fermati finora, e ci auguriamo che vengano sanzionati penalmente in modo esemplare. È indispensabile – continua Pianese – che il decreto sicurezza appena approvato dispieghi immediatamente i suoi effetti, a partire dalle sanzioni amministrative per chi non rispetta le prescrizioni dell’Autorità di pubblica sicurezza e dall’arresto differito, strumenti che possono incidere concretamente contro questi professionisti del disordine. Chi attacca la Polizia e mette a ferro e fuoco le città non può continuare a contare sull’impunità”, conclude.

DE CORATO: ALTRO CORTEO DI INSULTI PREMIER E BOTTI

“Dopo le manifestazioni di protesta avvenute ieri mattina con il Corteo in città Studi e nel tardo pomeriggio con la fiaccolata anti olimpica in zona San Siro, senza contare l’occupazione dell’ex Palasharp, oggi si è tenuto un altro patetico corteo, ancora una volta di sabato e organizzato da Centri Sociali e ‘Maranza’, che ‘di facciata’ contestava olimpiadi e prezzi improponibili in città per gran parte dei ceti popolari con anche la classe media in grossa difficoltà nel trovare alloggi adeguati, ma di fatto abbiamo assistito al solito accanimento e odio verso la Premier Meloni, il Governatore Fontana e agli agenti statunitensi Ice. Come luogo di arrivo, guarda caso, è stato scelto proprio il Corvetto e non sono mancati lanci di razzi e fumogeni. Oggi però, incredibilmente, anarchici, no-global, centri sociali e ‘Maranza’ se la sono presa anche con colui che da 10 anni li supporta e li ha sempre difesi (vedi per esempio il caso del “Leoncavallo”), ovvero il Sindaco. Sala, in dirittura di arrivo con il suo secondo mandato, oggi è stato scaricato anche dagli antagonisti. Ora va subito sgomberato l’ex Palasharp, di proprietà del Comune, perché non possiamo più assistere ad occupazioni illegali pluriennali e concedere spazi a violenti/abusivi come nel caso dei Leoncavallini. E stanotte, nel frattempo, è stata imbrattata vergognosamente la ‘Casa dello Sport’, sia con vernice rossa che con sigle e spero vivamente che i responsabili vengano presto identificati e, come prevedono le restrittive norme del Decreto Sicurezza, vengano adeguatamente puniti e sanzionati”. Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

TAJANI: ESTREMA SINISTRA AGGREDISCE AGENTI, AUGURO PRONTA GUARIGIONE FERITI

“Dopo Torino, Milano. L’estrema sinistra aggredisce poliziotti, carabinieri e finanzieri che garantivano la sicurezza dei Giochi Olimpici Invernali. Ecco perchè servono le nuove norme sulla sicurezza volute dal governo e da Forza Italia. Sono vicino a tutte le forze dell’ordine e auguro ai feriti una pronta guarigione”. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)