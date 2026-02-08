A “Check-Up” oggi su Rai 1 tutto sul sistema immunitario

A “Check-Up il sistema immunitario. Gli organi-bersaglio, i disturbi, la diagnosi e i progressi della ricerca scientifica

Al sistema immunitario, fondamentale per la nostra salute, sarà dedicata la puntata di “Check-Up”, lo storico programma di informazione medica condotto da Luana Ravegnini, in onda domenica 8 febbraio alle 9,30 su Rai 1 e RaiPlay. Cosa accade quando il fegato, essenziale per il corretto funzionamento dell’organismo, diventa bersaglio del sistema immunitario? Se ne parlerà con il prof. Antonio Moschetta, direttore di Medicina Interna del Policlinico dell’Università Aldo Moro di Bari.

A seguire un approfondimento a cura del prof. Carlo Francesco Selmi, responsabile di Reumatologia e docente presso l’Humanitas University di Milano, per capire come funziona in concreto il sistema immunitario quando combatte virus e batteri.

Gli esami del sangue rappresentano uno strumento fondamentale per valutare lo stato di salute generale. Come interpretarli correttamente? Lo spiegherà la prof.ssa Ombretta Annibali, ematologa e responsabile del Day Hospital Ematologico della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma.

I disturbi del comportamento alimentare non riguardano solo alimentazione e peso corporeo, ma coinvolgono l’intero organismo. Esiste un collegamento tra queste patologie e il sistema immunitario? Il tema verrà approfondito con il dott. Leonardo Mendolicchio, direttore del Dipartimento Disturbi Alimentari dell’Istituto Auxologico.

Spazio poi all’artrite reumatoide, una patologia che in Italia colpisce oltre 400mila persone, in prevalenza donne. Ne parleremo con il prof. Carlo Perricone, professore associato di Reumatologia presso l’Università degli Studi di Perugia.

Il sistema immunitario è la nostra prima barriera di difesa e il suo equilibrio è influenzato anche dall’alimentazione quotidiana. Interverrà su questo il dott. Emanuele Rinninella, dirigente medico dell’Unità di Nutrizione Clinica del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Infine, uno sguardo ai progressi della ricerca scientifica che, negli ultimi anni, ha portato allo sviluppo dell’immunoterapia. Il punto con la prof.ssa Annalisa Capuano, direttrice del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e membro della Società Italiana di Farmacologia.

La puntata sarà disponibile in podcast, su RaiPlay Sound.