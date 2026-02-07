Stasera su Rai 5 “Una festa esagerata” con Vincenzo Salemme

Giochi di parole, equivoci e fatalità sono al centro dello spettacolo “Una festa esagerata” con Vincenzo Salemme in onda sabato 7 febbraio 2026
Giochi di parole, equivoci e fatalità sono al centro dello spettacolo “Una festa esagerata” cin Vincenzo Salemme in onda sabato 7 febbraio 2026 alle 21:25, il quale, già dal titolo, anticipa qualcosa di straordinario. La vicenda ruota intorno alla festa del diciottesimo di Mirea, la figlia di Gennaro Parascandolo. Interpreti: Vincenzo Salemme, Antonio Guerriero, Antonella Cioli, Giovanni Ribò, Vincenzo Borrino, Teresa Del Vecchio, Sergio D’Auria, Mirea Flavia