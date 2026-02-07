“Passaggio a nord ovest” oggi su Rai 1 tra isole da favola, archeologia e arte

Parte dall’isola vulcanica di Jeju, al largo della Corea del Sud, il viaggio di “Passaggio a nord ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, in onda sabato 7 febbraio alle 15.00 su Rai 1

Parte dall’isola vulcanica di Jeju, al largo della Corea del Sud, il viaggio di “Passaggio a nord ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, in onda sabato 7 febbraio alle 15.00 su Rai 1. Questo luogo, ricco di bellezze naturali, ha anche tradizioni forti, come quella delle donne pescatrici di molluschi, e miti che si perdono nella notte dei tempi. La sua atmosfera incantata la rende anche una delle mete preferite dai novelli sposi asiatici per cerimonie e viaggi di nozze da favola.

Alberto Angela visita, poi, il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, cuore della civiltà etrusca. Obiettivo, in particolare, sulla Necropoli della Banditaccia di Cerveteri, una delle più grandi del mondo antico, le cui tombe si riferiscono ad un arco temporale molto ampio e hanno consentito di scoprire molto su questo popolo. Si scoprirà anche la tomba ipogea dei Rilievi, forse la più bella, ricca di oggetti della vita quotidiana riprodotti in stucco.

Dall’Italia alla Francia, a circa 80 Km da Parigi, dove si erge la cattedrale di Chartres. Patrimonio mondiale dell’Unesco, costruita circa 800 anni fa e una delle prime cattedrali gotiche della storia. Nel momento in cui fu eretta, rappresentava l’edificio più alto del mondo dopo le Piramidi. Grazie ad esperti del settore e ad una attenta ricostruzione in 3D, si racconterà come sia stato possibile costruire un edificio così imponente in soli 30 anni.

E ancora, le piscine termali di Pamukkale in Turchia, dichiarate Patrimonio dell’Unesco. Il loro nome significa “castello di cotone” perché sono vasche calcaree che digradano lungo il pendio di una montagna e ricordano campi di cotone. Un paesaggio sorprendente, quasi fatato, ed è forse per questo motivo che rappresentano uno dei luoghi più visitati di tutta la Turchia.

Nella rubrica “Passaggio alla Mostra”, infine, una visita al Museo di Santa Caterina di Treviso per visitare “Da Picasso a Van Gogh – Storie di pittura dall’astrazione all’impressionismo”. Per la prima volta in Europa, oltre 60 opere provenienti dal Museo di Toledo in Ohio, uno dei centri più importanti per l’arte del Novecento. Un percorso a ritroso nel tempo, un viaggio nell’arte dall’astrazione americana del Novecento all’impressionismo europeo, in un dialogo costante tra le due sponde dell’Atlantico per comprendere attraverso straordinari capolavori perché si è arrivati all’astrazione e da dove si è partiti.