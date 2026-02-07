Oroscopo di oggi, sabato 7 febbraio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 7 febbraio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Oggi pulizie di fondo: sistemiamo gli ambienti, liberiamo la mente dai pensieri e predisponiamo uno spazio per lo yoga o la meditazione. Avremmo ben altre aspirazioni per questa giornata, ma ci rimbocchiamo le maniche e ci mettiamo all’opera.
Toro
Rafforzata dal sestile di Giove, la Luna in Vergine ci regala il meglio di sé in quanto a buonsenso, ottimismo e concretezza. Finanze in rialzo! Periodo perfetto per pianificare lavori di ristrutturazione della casa, sperimentare ricette dietetiche e appetitose.
Gemelli
La Luna ci sprona a sbrigare in fretta tutte le incombenze. Il nostro indice di gradimento è basso, ma conclusa l’opera, ci guardiamo intorno soddisfatti. Premiamoci con un buon libro, della buona musica e quattro chiacchiere spensierate con un amico.
Cancro
La Luna armonica a Giove porta fortuna alle nostre iniziative e garantisce successo a tutti i progetti: d’amore, di viaggio o di lavoro che siano. Dedichiamoci alla nostra famiglia. Fra una cosa e l’altra, rilassiamoci tra le braccia di chi amiamo.
Leone
Andamento lento, ma confortante. Occupazioni semplici, servizi e volontariato, piccole gioie che hanno il vantaggio di tenerci con i piedi per terra. Un buon momento per rivedere e riscoprire valori che hanno il gusto della semplicità. Chi si accontenta gode.
Vergine
In transito nel segno, dove raccoglie le energie positive di Giove garante di solida tenuta emotiva, la Luna ci agevola nella comunicazione e negli studi. Un imprevisto si trasforma in un’opportunità fortunata. Una multa scampata per il rotto della cuffia.
Bilancia
Le finanze e l’economia domestica forse hanno bisogno di una gestione più attenta, meno affidata all’improvvisazione e all’appoggio della fortuna. Evitiamo di isolarci. Condividiamo con chi ci sta vicino perplessità, desideri e speranze per il futuro.
Scorpione
Con la complicità della Luna, tutto ciò che è pratico e concreto, dal fai da te alla cucina salutista, ci riesce a meraviglia. Buonumore senza pretese. Configurazione ottima per concludere il lavoro iniziato, recuperiamo il terreno e il tempo perduti.
Sagittario
La nostra simpatia oggi non colpisce nel segno e non basta a salvarci dai rimbrotti di un familiare e dal disbrigo di compiti noiosissimi. Barbanera suggerisce di fissare una partenza o uno spostamento per la serata, in modo da stare più tranquilli.
Capricorno
Grazie alla Luna in Vergine, viaggi e vacanze filano sorprendentemente lisci. Approfittiamone per prenderci una pausa dal quotidiano. Con l’aiuto di profonde riflessioni, mettiamo a punto decisioni importanti per la casa e la famiglia.
Acquario
Costretti a occuparci di questioni di ordinaria amministrazione e di qualche banale problema pratico, lanciamo manifesti segnali d’insofferenza. Desideriamo spazi aperti, culliamo progetti di viaggio e ci ostiniamo a sognare ciò che non si può avere.
Pesci
Grazie a un atteggiamento propositivo, riusciamo a esprimere le nostre ragioni senza mancare di rispetto al nostro interlocutore. Ottimo lavoro! Possiamo toglierci qualche bella soddisfazione, dando prova che il nostro sesto senso ha una sua logica.