Olimpiadi Invernali Milano Cortina: è della pattinatrice Lollobrigida il primo oro dell’Italia

Olimpiadi invernali 2026, fenomenale Lollobrigida: oro e record olimpico nei 3mila metri di pattinaggio. L’azzurra, che oggi compie 35 anni, chiude la gara di speed skating con il tempo di 3.54.28

L’Italia Team cala il tris di medaglie ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo il doppio podio mattutino firmato da Giovanni Franzoni e Dominik Paris nella discesa maschile di sci alpino a Bormio, infatti, sul ghiaccio del Milano Ice Park si è materializzato l’oro (con tanto di record olimpico) di una fenomenale Francesca Lollobrigida sulla distanza dei 3.000 metri di pattinaggio di velocità.

Si tratta del primo oro per l’Italia in questa rassegna a cinque cerchi nonché del primo storico trionfo femminile ad un’Olimpiade dopo i successi di Enrico Fabris (1.500 metri) e del team pursuit maschile, entrambi avvenuti nell’ultima edizione casalinga di Torino 2006. La veterana dei Castelli Romani, proprio nel giorno del suo 35° compleanno e sotto lo sguardo di Luciano Buonfiglio (che ha potuto assistere da vicino al suo primo oro olimpico da quando è stato eletto presidente del Coni), si è resa protagonista di un’immensa prestazione sulla pista lunga del capoluogo lombardo. Partita all’interno della terzultima batteria insieme alla canadese Valerie Maltais, la campionessa azzurra ha tagliato la linea di arrivo con il tempo di 3:54.28, sbriciolando il precedente primato a cinque cerchi. Nulla da fare sia per la norvegese Ragne Wiklund (+2.26) sia per la stessa Maltais (+2.65), dovutesi accontentare rispettivamente dell’argento e del bronzo.

“È l’Olimpiade delle prime volte, è una grande emozione e mi viene da piangere. Non so se ci rendiamo conto di ciò che sta succedendo. Fisi e Fisg sono due federazioni con due presidenti, degli staff tecnici, logistici, sanitari e di preparazione olimpica che non hanno lasciato niente al caso e meritano questo successo e l’applauso di tutta l’Italia e del mondo sportivo italiano. Il protocollo dell’istituto di medicina e scienza dello sport sulle atlete in maternità è un invito a tutte le atlete perché facciano tanti figli ed è un invito al Governo italiano per dare i giusti supporti alle nostre ragazze per continuare a dedicarsi alla loro attività ed essere protagoniste di successo”, le dichiarazioni di Luciano Buonfiglio.

Per la classe 1991 nata a Frascati si tratta della terza medaglia in carriera ai Giochi Invernali dopo le due firmate quattro anni fa a Pechino 2022 (argento sempre nei 3.000 metri e bronzo nella mass start). Il primo podio a cinque cerchi da mamma-atleta, a quasi tre anni di distanza dalla nascita del piccolo Tommaso, una gioia che ha condiviso con le altre atlete rivestendo un ruolo di primo piano da testimonial del ‘Progetto Atlete in Maternità’ promosso dal CONI e dalla Commissione Nazionale Atleti.

MELONI: COMPLIMENTI A FRANCESCA LOLLOBRIGIDA, ORO STRAORDINARIO

“Complimenti a Francesca Lollobrigida per uno straordinario oro olimpico, il primo per l’Italia, conquistato con un record olimpico nel giorno del suo compleanno. Orgoglio azzurro, talento e determinazione. Bravissima!”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

MATTARELLA TELEFONA A BUONFIGLIO: COMPLIMENTI A LOLLOBRIGIDA

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al numero uno del Coni, Luciano Buonfiglio, per complimentarsi dopo la medaglia d’oro conquistata dalla pattinatrice di velocità Francesca Lollobrigida nei 3.000 metri: “Ho seguito la gara- ha detto Mattarella a Buonfiglio- rallegramenti e felicitazioni. Le avevo parlato giovedì a pranzo al Villaggio Olimpico e l’avevo sentita molto carica. La prego di farle giungere i miei più vivi complimenti, da estendere ai tecnici e alle federazioni e agli altri atleti azzurri che hanno vinto medaglie oggi”.

