Nizza Monferrato, la 17enne Zoe Trinchero uccisa e gettata in un corso d’acqua

Zoe Trinchero, 17 anni, uccisa e gettata in un corso d’acqua: sul corpo segni di violenza. La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per l’omicidio avvenuto a Nizza Monferrato

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Sul corpo della giovane sarebbero stati trovati segni di violenza, ecchimosi e segni di percosse. La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio.

IL RITROVAMENTO

La ragazza aveva passato la serata con alcuni amici, prima di allontanarsi. Sono stati loro a ritrovarla a poca distanza da un distributore di benzina sulla strada che da Nizza Monferrato conduce a Incisa. I ragazzi sarebbero scesi nel canale e recuperato il corpo portandolo sulla strada. Il ritrovamento è avvenuto intorno alla mezzanotte nel Rio Nizza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. La 17enne -che ad ottobre prossimo sarebbe diventata maggiorenne – si chiamava Zoe Trinchero.

LA SPEDIZIONE DI UN GRUPPO SOTTO CASA DI UN RAGAZZO RITENUTO AUTORE DELL’OMICIDIO

Ai microfoni de La Stampa, la madre della ragazza ha dichiarato: “Non doveva finire così per la mia povera Zoe, è una ragazza bravissima, lavorava si dava da fare. Ieri sera, è uscita dal lavoro e si è incontrata con alcuni amici. Io adesso non sono ancora nulla, nessuno mi ha detto niente su quello che è successo: non ho tante versioni. So che gli amici l’hanno soccorsa. Doveva tornare a casa, ha incontrato un ragazzo che ha dato più versioni di questa storia“. Come riporta il quotidiano, nella notte una trentina di persone si è radunata sotto casa di un giovane convinti che fosse l’autore dell’omicidio e con lo scopo di farsi giustizia da soli. Come aggiunge il Corriere della Sera, il ragazzo – il quale sarebbe in cura per problemi di natura psichiatrica – è stato preso in consegna dai carabinieri per ragioni di sicurezza, ma non risultano a suo carico provvedimenti giudiziari.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)