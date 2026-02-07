Nizza Monferrato: fermato un giovane che ha confessato l’omicidio di Zoe Trinchero

Un ragazzo di 19 anni è stato fermato per l’omicidio di Zoe Trinchero, la 17enne trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti

Un ragazzo di 19 anni è stato fermato per l’omicidio di Zoe Trinchero, la 17enne trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Secondo il Corriere della Sera, Alex Manna, questo il nome dell’omicida, avrebbe confessato il delitto nel pomeriggio, in presenza del Pm del tribunale di Alessandria. Sul corpo della giovane sarebbero stati trovati segni di violenza, ecchimosi e segni di percosse. La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio.

IL RITROVAMENTO

La ragazza aveva passato la serata con alcuni amici, prima di allontanarsi. Sono stati loro a ritrovarla a poca distanza da un distributore di benzina sulla strada che da Nizza Monferrato conduce a Incisa. I ragazzi sarebbero scesi nel canale e recuperato il corpo portandolo sulla strada. Il ritrovamento è avvenuto intorno alla mezzanotte nel Rio Nizza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. La 17enne -che ad ottobre prossimo sarebbe diventata maggiorenne – si chiamava Zoe Trinchero.

LA SPEDIZIONE DI UN GRUPPO SOTTO CASA DI UN RAGAZZO RITENUTO AUTORE DELL’OMICIDIO

Ai microfoni de La Stampa, la madre della ragazza ha dichiarato: “Non doveva finire così per la mia povera Zoe, è una ragazza bravissima, lavorava si dava da fare. Ieri sera, è uscita dal lavoro e si è incontrata con alcuni amici. Io adesso non sono ancora nulla, nessuno mi ha detto niente su quello che è successo: non ho tante versioni. So che gli amici l’hanno soccorsa. Doveva tornare a casa, ha incontrato un ragazzo che ha dato più versioni di questa storia“. Come riporta il quotidiano, nella notte una trentina di persone si è radunata sotto casa di un giovane convinti che fosse l’autore dell’omicidio e con lo scopo di farsi giustizia da soli. Come aggiunge il Corriere della Sera, il ragazzo – il quale sarebbe in cura per problemi di natura psichiatrica – è stato preso in consegna dai carabinieri per ragioni di sicurezza, ma non risultano a suo carico provvedimenti giudiziari.

