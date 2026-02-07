Mariah Carey canta “Nel blu dipinto di blu” in italiano: la pronuncia è perfetta

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Mariah Carey canta “Nel blu dipinto di blu” in italiano: il segreto della pronuncia perfetta. L’artista era tra le più attese della Cerimonia di Apertura

Era tra le più attese alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano – Cortina 2026. E dal palco dello stadio San Siro ha risposto alle aspettative con un’emozionante performance. Mariah Carey ha incatato il pubblico interpretando “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno. Brano che si è fuso con “Nothing is impossibile” nella seconda parte dell’esibizione.

Completamente vestita di bianco, la cantante ha così eseguito il classico nostrano completamente in italiano. La sua una pronuncia che si è rivelata perfetta con l’aiuto di uno speciale gobbo. Dopo la performance sono, infatti, diventate virali le immagini testo della canzone che comparivano sullo schermo posizionato davanti il palco.

Come mostrano i video pubblicati da personaggi Tommaso Zorzi o Fabio Rovazzi sui social, la star si è affidata a una scrittura delle parole in un simil inglese: “Voh-lah-reh, nel chay-lo een-fee-nee-toe…”. Il risultato ha divertito i fan dell’artista e gli spettatori collegati con lo spettacolo-

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)