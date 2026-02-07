“Linea Bianca Olympia” su Rai 1 oggi è sulla vetta dell’Adamello

Stamani su Rai 1 il programma “Linea Bianca Olympia” è sulla vetta dell’Adamello per riflettere sul rapporto tra uomo e montagna

“Linea Bianca Olympia” arriva a Ponte di Legno e al Passo del Tonale, uno dei luoghi simbolo della nascita dello sport invernale italiano, che ha avuto un ruolo significativo nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Sabato 7 febbraio alle 11.25 su Rai 1, Massimiliano Ossini e Lino Zani accompagnano il pubblico fino alla vetta dell’Adamello, per riflettere sul rapporto profondo tra uomo e montagna, sui limiti, sulla resilienza e sulle lezioni che l’alta quota continua a dare.

Non mancherà il racconto del territorio attraverso la cucina e le eccellenze locali, insieme a un approfondimento sull’evoluzione tecnologica degli impianti sciistici e dell’innevamento programmato.

La puntata si chiuderà con una riflessione sulle comunità di montagna, sulla loro capacità di resistere, innovare e restare unite anche nei momenti più difficili, confermando lo spirito di Linea Bianca Olympia: raccontare i luoghi dei Giochi mettendo al centro le persone, la storia e l’eredità che resterà oltre l’evento olimpico.

“Linea Bianca Olympia” è un branded content EA7 Emporio Armani.