L’importanza della frutta, a “Buongiorno Benessere” oggi su Rai 1

L’importanza della frutta, a “Buongiorno Benessere” stamani su Rai 1. Tra gli altri temi, demenza senile, avvelenamenti accidentali e tiroide

Un viaggio tra salute, prevenzione e corretti stili di vita a “Buongiorno Benessere”, condotto da Vira Carbone, in onda domani, sabato 7 febbraio, alle 10.30 su Rai 1. Ad aprire la puntata sarà Samir Sukkar, Direttore Responsabile dell’U.O. di Dietetica e Nutrizione del Policlinico San Martino di Genova, che parlerà del ruolo della frutta nella dieta quotidiana. Seguirà un approfondimento sulla demenza senile con il Piero Barbanti, neurologo dell’IRCCS San Raffaele di Roma, ed uno sul meteorismo con Silvio Danese, Direttore della Gastroenterologia dell’IRCCS San Raffaele di Milano.

Il percorso dedicato alla prevenzione proseguirà con un focus sullo scompenso cardiaco, una delle principali emergenze sanitarie contemporanee, grazie al contributo di Antonio Rebuzzi, membro della Società Italiana di Cardiologia. Spazio anche al primo soccorso, con particolare attenzione agli avvelenamenti accidentali: Emanuele Guglielmelli, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina d’Urgenza dell’Ospedale San Camillo di Roma, fornirà indicazioni pratiche sui comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza.

Quindi un approfondimento sulla cistite, a cura di Francesco Fanfani, ginecologo del Policlinico Gemelli di Roma, che illustrerà cause, prevenzione e terapie. Ampio spazio anche alla salute della tiroide, con Rocco Bellantone, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, che parlerà dell’importanza dei controlli, dei sintomi da riconoscere e della diagnosi precoce. In chiusura, Alessandro Gualdi, chirurgo plastico ed estetico, affronterà il tema di occhiaie e borse palpebrali, illustrandone le cause e i possibili rimedi.