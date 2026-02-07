La Semifinale di “The Voice Kids” con Antonella Clerici stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1 la Semifinale di “The Voice Kids” con Antonella Clerici. In giuria Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt

Tempo di Semifinale per “The Voice Kids”, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni condotto da Antonella Clerici, in onda sabato 7 febbraio alle 21.30 su Rai 1. In giuria Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

Dopo le puntate di “Blind Auditions”, le tradizionali audizioni al buio distintive del programma, ogni coach ha formato la propria squadra composta da nove giovani cantanti, più uno per squadra già ammesso alla Finale grazie al “Super Pass”.

Durante la Semifinale, i nove ragazzi di ciascun team si sfideranno divisi in tre terzine, e per ogni terzina i coach dovranno selezionare solo un concorrente da portare alla Finale. Al termine della puntata si scoprirà quali saranno i quattro giovani concorrenti per ciascun team (i tre selezionati dai coach in puntata, più il concorrente “Super Pass”) che si esibiranno nel gran Finale, in onda sabato 14 febbraio sempre in prima serata su Rai1, quando verrà decretato il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids.

“The Voice Kids” è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di “The Voice”, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.

Il programma è sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay sono disponibili i contenuti “on demand” di “The Voice Kids”: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, sono disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.