“La Città Ideale” stasera su Rai 3 racconta Napoli

A Napoli, città complessa e stratificata, dove storia, arte e vita quotidiana convivono in modo unico, è dedicata l’ultima puntata de “La Città Ideale” su Rai 3

A Napoli, città complessa e stratificata, dove storia, arte e vita quotidiana convivono in modo unico, è dedicata l’ultima puntata de “La Città Ideale”, in onda sabato 7 febbraio, in prima serata alle 21.20 su Rai 3.

Massimiliano Ossini con Maria Grazia Cucinotta, Lello Arena, Massimiliano Fuksas, Danilo Rea, Massimiliano Gallo, Daniela Ferolla, racconterà come il patrimonio culturale possa diventare una risorsa concreta per il presente e il futuro. Dall’arte di Jago nel Rione Sanità, esempio di rigenerazione culturale e sociale, a San Giovanni a Teduccio, dove teatro, cinema e partecipazione civile diventano strumenti di rigenerazione cittadina: tanti i protagonisti della cultura e dello spettacolo che hanno scelto Napoli come luogo di progetto e di impegno.

Un momento centrale della puntata è dedicato a Massimo Troisi attraverso i ricordi e le testimonianze di Lello Arena e Maria Grazia Cucinotta, per raccontare un artista capace di restituire Napoli al pubblico con ironia, umanità e profondità. La narrazione è accompagnata dalle improvvisazioni jazz di Danilo Rea che attraversano la puntata raccontando la città partenopea anche attraverso il pianoforte.

“La Città Ideale” è un programma di Massimiliano Ossini. La regia è di Fabrizio Guttuso Alaimo.