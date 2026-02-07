Il film “Sons” scritto e diretto da Gustav Möller stasera su Rai 4: la trama

Il film “Sons” scritto e diretto da Gustav Möller e girato nella prigione di Vridsløselille, appena fuori da Copenaghen, chiusa nel 2018, stasera su Rai 4: la trama
La guardia carceraria Eva tratta i detenuti con umanità, finché tra i nuovi arrivi non scorge Mikkel, l’uomo che uccise suo figlio Simon. Consumata dall’odio e dal desiderio di vendetta, Eva inizia a perseguitare il giovane, superando ogni limite professionale e morale in una spirale inarrestabile.
E’ la trama del film “Sons” scritto e diretto da Gustav Möller e girato nella prigione di Vridsløselille, appena fuori da Copenaghen, chiusa nel 2018. Presentato in concorso alla 74ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino il 22 febbraio 2024, andrà in onda sabato 7 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 4.