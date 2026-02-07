Il film “La vita agra” stasera su Rai Storia: la trama

La vita agra è un film del 1964 diretto da Carlo Lizzani, tratto dall’omonimo romanzo di Luciano Bianciardi in onda stasera su Rai Storia: la trama
Italia anni 60. L’operaio Luigi Bianchi arriva a Milano con un piano: compiere un attentato contro la società mineraria che ritiene responsabile di un grave incidente. Ma una volta in città, la vita della metropoli lo assorbe completamente, portandolo a rimettere in discussione il suo proposito iniziale.
E’ la trama del film “La vita agra”, tratto dall’omonimo romanzo di Luciano Bianciardi e con protagonista Ugo Tognazzi, in onda sabato 7 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Storia.