“Hansel e Gretel” arrivano al Teatro Lumiére

Teatro Lumiére vi aspetta per lo spettacolo “Hansel e Gretel”, di Giacomo Cassetta – Compagnia teatrale L’Ultima Fila, domenica 8 febbraio ore 16:45

In un bosco incantato, due fratelli coraggiosi si trovano ad affrontare paure, illusioni, fino allo scontro con la Strega: una misteriosa creatura dai mille volti.

Hansel e Gretel è uno spettacolo coinvolgente, fatto di musica, immagini evocative, buio e luce, sogno e realtà, capace di trasportare il pubblico nel cuore di un mondo magico e profondo, dove il coraggio nasce dalla fragilità e la fantasia diventa forza.

Un’esperienza da vivere insieme, grandi e piccoli.

Per info e biglietti: whatsApp 353 462 2650, oppure direttamente alla biglietteria del eatro, il lun, mer e ven dalle 17:00 alle 19:00