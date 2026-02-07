Giorgio La Pira: esce indagine bibliografica per temi

Piero Antonio Carnemolla pubblica il saggio L’abito laico di Giorgio La Pira (pp. 408, euro 23), in uscita per Polistampa nella collana «I Libri della Badia»

Politico e mistico, giurista e teologo laico, difensore dei poveri e degli oppressi, operatore e ambasciatore di pace: per orientarsi tra i diversi aspetti della vita e dell’opera di Giorgio La Pira è utile ripercorrerne i numerosi scritti.

È ciò che fa lo studioso Piero Antonio Carnemolla nel suo saggio L’abito laico di Giorgio La Pira (pp. 408, euro 23), in uscita per Polistampa nella collana «I Libri della Badia» curata dalla Fondazione Giorgio La Pira.

Carnemolla è tra i maggiori studiosi dell’opera del “sindaco santo”, cui ha dedicato testi come Un cristiano siciliano. Rassegna degli studi su Giorgio La Pira (1999) e Un laico cristiano: Giorgio La Pira (2021). Il nuovo saggio è una vera e propria indagine bibliografica per temi, che parte dal periodo della giovinezza vissuto in Sicilia fino ad arrivare alle ultime iniziative per la pace in ambito internazionale.

Sono approfonditi aspetti come i lavori per la Costituente, le prime attività caritative, l’elaborazione di una linea politica “interventista” nei confronti del corpo sociale, le intense relazioni epistolari con autorità politiche e religiose. “I testi lapiriani e i relativi studi qui presi in considerazione”, spiega Carnemolla, “ad esclusione di quelli generalisti e appiattiti su posizioni eccessivamente clericali, intendono tracciare una biografia di La Pira attraverso la scelta di alcune tematiche che al meglio spiegano la sua instancabile e prodigiosa operosità fondata laicamente e, per questo, oltre che ritenuta ingiustificata, anche incompresa e finanche derisa”. Il saggio, che affronta anche aspetti finora poco studiati come il La Pira europeista, restituisce con chiarezza il ritratto di un protagonista capace, ancora oggi, di parlare al mondo con il suo pensiero e la sua azione che vanno oltre le ideologie, esprimendo una politica intesa come servizio e la pace come scelta di vita.