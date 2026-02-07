Georgia, Georgia torna con “Looking for affection”

Giorgia Piva, in arte georgia, georgia, è una cantautrice nata a Verona nel 1999 sotto il segno dello scorpione: ora esce il nuovo disco

Fuori Looking for affection – il debut album della cantautrice georgia, georgia via Factory Flaws. Le dodici tracce sono una sorta di diario degli ultimi anni della vita dell’artista, la mappa di un periodo di cambiamento e di profonda crescita scritto attraversando relazioni complicate e commettendo errori che sembravano ripetersi in continuazione.

georgia, georgia spiega così l’idea dell’album Looking for affection: “È nato da una ricerca ostinata di affetto che cercavo nelle persone sbagliate, in momenti sbagliati, mettendo troppo in discussione me stessa e troppo poco gli altri. Ho voluto raccontare di errori, di difficoltà nel comunicare e del bisogno di sentirsi scelti e amati. Queste canzoni raccolgono i miei fallimenti in amore e nella vita, parlano per riempire i miei silenzi e per raccontare ciò che ho imparato: che non vale la pena correre, competere o snaturarsi per essere amati, che tutto ha il suo tempo e non serve avere fretta; che anche le cadute, se viste da un’altra prospettiva possono essere utili. Perché, dopo tutto, anche cercare affetto nella direzione sbagliata può insegnare dove non tornare più”.

Tracklist di Looking for affection:

slow down comphet lies soft tongue (focus track) things you do friends oblivious new tattoo proximity looking for affection runnerup after all

L’album è stato realizzato a quattro mani con Daniele Cocchi, in arte Violea, che ha curato gli arrangiamenti, la produzione e il missaggio dei brani.

“L’album è il risultato di un percorso condiviso con Daniele, durante il quale si è creato un forte rapporto di fiducia che mi ha permesso di esprimere le mie emozioni con estrema sincerità e di sentirmi ascoltata e compresa. Credo sia proprio questa capacità di ascolto la qualità che permette a Daniele di interpretare ciò che sento e trasformarlo in suono nel migliore dei modi. Poi condividiamo anche un ampio bagaglio di ascolti e di interessi in comune. Questa sintonia mi porta ad affidarmi molto a lui nella costruzione del sound perché so che troverà la veste sonora perfetta per la mia voce.”