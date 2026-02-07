Da Perugia a Foligno: Umbria protagonista di “Linea Verde Italia” oggi su Rai 1

Stamani su Rai 1 l’Umbria protagonista di “Linea Verde Italia”. Si parte da Perugia, tra passato e presente. Poi tappa a Foligno e Spoleto

Perugia, un ponte tra le bellezze del passato e le sfide del presente. L’Umbria è la protagonista del prossimo appuntamento con “Linea Verde Italia”, in onda domani, sabato 7 febbraio, alle 12,25 su Rai 1. Monica Caradonna e Tinto torneranno a raccontare le bellezze del nostro Paese, arrivando in una regione che fa della straordinaria offerta culturale uno dei suoi principali punti di attrazione.

Partiranno da Perugia, città finalista per la Capitale italiana del libro 2026, con diverse iniziative e progetti dedicati alla promozione della lettura e alla condivisione del sapere. Tra botteghe medievali, antiche tessiture rinate e scuole di formazione ad alto contenuto tecnologico, non solo il capoluogo umbro, ma anche il suo territorio offrono uno straordinario patrimonio che sa dialogare tanto con il passato quanto con il presente.

Tappa anche a Foligno e Spoleto, che hanno realizzato congiuntamente il dossier di candidatura a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027, per mettere in luce una tradizione artistica e culturale millenaria che, anche in epoca recente, ha saputo attrarre artisti da tutto il mondo e continua a generare bellezza.

Una puntata per raccontare l’energia creativa che, grazie a progetti antichi e moderni, attraversa piccoli e grandi borghi della provincia perugina, permettendo di rinascere dai danni del terremoto e capace di valorizzare tanto i centri urbani quanto le sue aree rurali.

Spazio, come sempre, anche alla gastronomia, con una ricetta della tradizione umbra preparata con i prodotti del territorio da Monica Caradonna e Tinto.

La puntata è stata realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura nell’ambito delle iniziative per le Capitali italiani della Cultura, del Libro e dell’Arte contemporanea.