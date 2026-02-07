Bar Centrale su Rai 1 oggi in diretta da Foiano Della Chiana

Oggi pomeriggio su Rai 1 il programma “Bar Centrale” in diretta da Foiano Della Chiana. L’antico borgo toscano al centro della puntata

“Bar Centrale”, il programma del sabato pomeriggio condotto da Elisa Isoardi, apre la nuova puntata collegandosi in diretta con il borgo toscano di Foiano Della Chiana le cui origini risalgono all’epoca etrusca. Sabato 7 febbraio alle 14.00 su Rai 1, a raccogliere voci e umori dal bar del paese, ci sarà l’inviato Lorenzo Branchetti. In diretta dallo studio, che riproduce l’atmosfera di un bar, la Isoardi guiderà il pubblico in uno spazio di confronto e riflessione, affiancata da quattro ospiti fissi: Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni.

Il dialogo tra lo studio e il bar del paese è il cuore del programma: un filo diretto tra la piazza e il salotto televisivo, tra la cronaca e la quotidianità. Come in ogni puntata, le notizie della settimana verranno commentate dagli avventori del bar, che porteranno in trasmissione punti di vista autentici, con ironia e buon senso. Come di consueto la “storia di paese” accenderà le luci su un fatto locale che ha animato la comunità e che racconta l’Italia.

“Bar centrale” è un format originale prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by Me, che racconta l’Italia partendo da uno dei suoi luoghi più simbolici: il bar di paese.