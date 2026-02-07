Antonio Di Bella ed Erri De Luca a “La confessione” stasera su Rai 3

Tornano le interviste a tutto tondo a personaggi della politica, dello spettacolo, del mondo della cultura e dello sport, a “La Confessione”, condotto da Peter Gomez, in onda oggi, sabato 7 febbraio alle 20,15 su Rai 3.

Il primo ospite è Antonio Di Bella, storico corrispondente dagli Stati Uniti, anche durante l’assalto di Capitol Hill nel 2021 e da Parigi, durante gli attentati alla redazione di “Charlie Hebdo” e al Bataclan del 2015. Giornalista da 45 anni, ripercorrerà non solo la sua carriera, ma anche gli anni 70 e 80 analizzando le differenze con l’attualità.

A seguire Erri De Luca, ex militante di Lotta Continua, poi operaio e scrittore con decine di libri all’attivo, tradotti in oltre 30 lingue. Con lui si parlerà di presente, ma anche della passione politica del passato e dell’amore per le scalate a mani nude in montagna.