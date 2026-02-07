A “Tv Talk” su Rai 3 il racconto televisivo della frana di Niscemi

Oggi pomeriggio su Rai 3 a “Tv Talk” il racconto televisivo della frana di Niscemi. Il ruolo dell’informazione ambientale e il rapporto tra scienza, politica e tv

Si aprirà con il racconto televisivo della frana di Niscemi, la puntata di “Tv Talk”, in diretta sabato 7 febbraio alle 15.00 su Rai 3. La conduttrice Mia Ceran, con gli ospiti Mario Tozzi, Salvo Sottile e Massimo Cirri, rifletterà sul ruolo dell’informazione ambientale, sulla continuità dell’attenzione mediatica dopo questo tipo di emergenze, e sul rapporto tra scienza, politica e televisione.

Al centro del dibattito anche le immagini degli scontri di Torino, che da giorni dominano il racconto mediatico e il confronto politico. “Tv Talk analizzerà la forza dirompente dei video e il loro utilizzo nel dibattito pubblico, con Maria Volpe, Carlo Puca e Salvo Sottile, anche alla luce dell’aggressione subita dalla troupe televisiva del suo programma, FarWest.

Dopo i ReTVeet, la rubrica che raccoglie i momenti tv più virali della settimana, un approfondimento sul grande spettacolo televisivo delle Olimpiadi invernali di Milano, con Gabriele Corsi, Luca Dondoni e l’ex campione di sci Giorgio Rocca.

Ampio spazio poi a Sanremo, per analizzare annunci, polemiche e attese del Festival, tra cast, ospiti e centralità mediatica dell’evento. A seguire, ancora la musica protagonista con Stefano Bollani, Valentina Cenni e il loro programma Via dei Matti n.0, giunto alla quinta edizione. Finale dedicato a C’è Posta per Te, tra ascolti, cambiamenti nel racconto e nuove sensibilità del pubblico televisivo.

“Tv Talk” è un programma di Furio Andreotti, Mia Ceran, Sebastiano Pucciarelli, Amabile Stifano, Dario Tajetta, con la collaborazione di Cinzia Bancone. A cura di Paola Gullà, produttore esecutivo Emiliano Casadio, regia Giulia Sodi.